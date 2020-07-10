Aydın’da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı

Aydın Valiliği tarafından Efeler Kaymakamlığı Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı. Komisyon tarafından alınan karara göre sadece Çeştepe Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapılabilecek. Kurallara uymayarak bunun dışında herhangi bir yerde kurban satışı yapan kişi veya kişilere cezai işlem uygulanacak.

26 Haziran tarih ve 31 bin 167 sayılı 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliğ gereğince oluşturulan Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplanarak bir dizi kararlar aldı. Toplantıda kurban satışı ve kesim yerleri de belirlendi. Alınan kararlara göre kurban satışı sadece Efeler Belediyesi’nin Çeştepe Hayvan Pazarı’nda yapılabilecek.

Günlük kesim kapasitesi konuldu

Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kurban kesim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıdaki kesim yerleri ve günlük kesim kapasiteleri belirlendi. Buna göre günlük olarak; Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı’nda 2 bin adet, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii’nde 75 adet, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları’nda 75 adet, Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii yanında 75 adet ve Ilıcabaşı Mahallesi AYTER alında da 75 adet kurban kesilebilecek. Vakıf, dernek veya özel işletmelere ait kesim yerlerinde gerekli koşulları sağlamak amacıyla müracaat etmeleri halinde komisyonca denetlenerek kesim için uygun olanlara, kurban kesim belgesi verilecek.