YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı

Aydın’da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği tarafından Efeler Kaymakamlığı Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı.

Aydın’da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı

Aydın Valiliği tarafından Efeler Kaymakamlığı Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı. Komisyon tarafından alınan karara göre sadece Çeştepe Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapılabilecek. Kurallara uymayarak bunun dışında herhangi bir yerde kurban satışı yapan kişi veya kişilere cezai işlem uygulanacak.

26 Haziran tarih ve 31 bin 167 sayılı 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliğ gereğince oluşturulan Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplanarak bir dizi kararlar aldı. Toplantıda kurban satışı ve kesim yerleri de belirlendi. Alınan kararlara göre kurban satışı sadece Efeler Belediyesi’nin Çeştepe Hayvan Pazarı’nda yapılabilecek.

Günlük kesim kapasitesi konuldu

Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kurban kesim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıdaki kesim yerleri ve günlük kesim kapasiteleri belirlendi. Buna göre günlük olarak; Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı’nda 2 bin adet, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii’nde 75 adet, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları’nda 75 adet, Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii yanında 75 adet ve Ilıcabaşı Mahallesi AYTER alında da 75 adet kurban kesilebilecek. Vakıf, dernek veya özel işletmelere ait kesim yerlerinde gerekli koşulları sağlamak amacıyla müracaat etmeleri halinde komisyonca denetlenerek kesim için uygun olanlara, kurban kesim belgesi verilecek.

Özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler ise kurbanını beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluşan zemin üzerinde kesilerek, akan kan hemen toprakla kapatılıp gerekirse kireçlenerek ve kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konularak ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, belediye temizlik ekiplerine teslim edecek.

Ücretsiz olacak

Kurban hizmetleri komisyonu kararı gereğince kesim mahallelerinden yararlanma ücretsiz olacak. Bu mahallelerden yararlanacak vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.

Kurallara uymayanlara ceza kesilecek

Komisyon tarafından alınan kararlara ve genel kurallara uymayanlara para cezası kesilecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince 351,00 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL, hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak, bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 902 TL ve hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç, susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947 TL idari para cezası uygulanacak.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara da yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Aydın’da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Aydın Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.