Aydın’da kütüphanelere ilgi arttı

Aydın’da bulunan 20 kütüphanenin 2018 yılında 50 bin olan üye sayısı, 2019 yılında 20 bin aratarak 78 bine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından alınan bilgilere göre Aydın’da bulunan 20 Halk Kütüphanesine kayıtlı üye sayısı artış göstererek 50 binden 78 bine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da 20 halk kütüphanesinde toplam 362 bin 275 kitap bulunuyor. Bu kitaplar, yüzde 45,1’lik oranla 163 bin 315’i edebiyat ve retorik, yüzde 20,3’lük oranla 73 bin 510’u sosyal bilimler ve yüzde 11,3’lük oranla 41 bin 38’i coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konularından oluşuyor.

Aydın genelinde 2018 yılında halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 50 bin 561 iken 2019 yılında ise 78 bin 507 oldu. Kütüphanelerin kullanıcı sayısı ise 577 bin 285’ten 620 bin 152’e yükseldi. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 404 bin 138 oldu.

Aydın’da 399 okul kütüphanesi var

Aydın’da bulunan 399 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 241’i resmi okullarda, 80’i özel okullarda ve 78’i ise özel kurslardaki kütüphanelerdir. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde de 277 bin 259 kitap bulunmaktadır.



