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Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 08:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde laf atma tartışması, kavgaya dönüştü.

Aydın’ın Efeler ilçesinde laf atma tartışması, kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen olayda 1’i kadın 3 kişi yaralandı.
Olay, Efeler Gençlik Caddesi önünde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında laf atma sebebiyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 1’i kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler 2 grubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi. Polis ekipleri zorluk çıkartan şüphelileri kelepçe takarak gözaltına aldı. Kavga sonrasında yaralanan M.Y., B.K. ve hamile olduğu öğrenilen B.D. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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