Aydın'da lastiği patlayan otomobil kayalıklara çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lastiği patlayan otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selman Hilmi Ş. yönetimindeki 20 FJ 979 plakalı otomobilin lastiği Karpuzlu ilçe girişinde patladı.

Yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Muharrem B. ve Hatice B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aydın ve Çine devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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