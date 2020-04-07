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Aydın’da Mart ayı içerisinde 2349 işsizlik ödeneği başvurusu yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü’ne Mart ayı içerisinde 2 bin 349 işsizlik ödeneği başvurusu yapıldığı, şartları sağlayan 829 vatandaşa işsizlik ödeneği bağlandığı açıklandı.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir.

Aydın’da Mart ayı içerisinde 2349 işsizlik ödeneği başvurusu yapıldı

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü’ne Mart ayı içerisinde 2 bin 349 işsizlik ödeneği başvurusu yapıldığı, şartları sağlayan 829 vatandaşa işsizlik ödeneği bağlandığı açıklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda Aydın ilimizde de Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında toplantılar yapılarak kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. İlimizde Korona virüs salgını ile mücadele başarıyla yürütülmektedir. Hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, Covid 19 salgınının ekonomik ve psikolojik etkilerini en aza indirebilmek için kararlar alınmakta ve bu kararlar İŞKUR tarafından yürütülmektedir. Aydın İlimizde İŞKUR’a Mart ayı içerisinde toplam 2349 işsizlik ödeneği başvurusu yapılmış, son 120 gün prim ödenmesi ve son 3 yılda 600 gün prime sahip olunması şartlarını sağlayan 829 vatandaşımıza işsizlik ödeneği bağlanmıştır. Geçmiş dönemlerden devam eden 6731 hak sahibi ile beraber toplamda 7560 kişiye 05.04.2020 tarihinde PTT üzerinden ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan toplam ödeme miktarı 8 milyon 354 bin 393,01 TL olmuştur. Kanunda belirtilen şartları sağlayıp bu süreçte işsiz kalan vatandaşlarımızın İşsizlik Sigortasından faydalanabilmeleri için Aydın İŞKUR’a müracaat etmeleri gerekmektedir. Aydın Valiliği olarak devletimiz, hükümetimiz ve milletimizle bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyor, tüm hemşerilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz” denildi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

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Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
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