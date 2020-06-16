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Aydın’da Mayıs ayında 15 gıda işletmesine 223 bin TL ceza kesildi

AYDIN HABERLERİ  | 16.06.2020 09:30 | Son Güncelleme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde 1258 gıda işletmesi denetlenirken bunlardan mevzuata aykırı davranan 15 gıda işletmesine 223 bin 932 TL cezai işlem uygulandı.Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.İlimizde toplam, 1938 adet gıda üretim yeri, 13 bin 476 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 333 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 925 adet olmak üzere toplam; 1258 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Aydın’da Mayıs ayında 15 gıda işletmesine 223 bin TL ceza kesildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde 1258 gıda işletmesi denetlenirken bunlardan mevzuata aykırı davranan 15 gıda işletmesine 223 bin 932 TL cezai işlem uygulandı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.
İlimizde toplam, 1938 adet gıda üretim yeri, 13 bin 476 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 333 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 925 adet olmak üzere toplam; 1258 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vesaireye istinaden il genelinde toplam 36 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 15 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 223 bin 932 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde 216 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 629 bin 538 kilogram kuru incir, 27 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 347 bin 828 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 243 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 977 bin 366 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mayıs ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 35 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 2 adet, üretim yeri ile ilgili 3 ve diğer 1 adet olmak üzere toplam 41 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 32 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır.Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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