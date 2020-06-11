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Aydın’da Mayıs ayında 94 tesiste su ürünü denetimi gerçekleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde su ürünleri tesis ve işletmelerinde 94 adet denetim gerçekleştirildi.Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde denizde, iç sularda, balıkçı barınaklarında, perakende satış yerlerinde, kuluçkahane ve yetiştiricilik tesislerinde toplam 94 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde su ürünleri tesis ve işletmelerinde 94 adet denetim gerçekleştirildi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde denizde, iç sularda, balıkçı barınaklarında, perakende satış yerlerinde, kuluçkahane ve yetiştiricilik tesislerinde toplam 94 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan iç su denetimlerinde yasadışı ticari avcılıkta kullanılan 6 takım büyük boy da pintere el konulmuştur. Balıkçı barınakları ve perakende satış yerlerinde yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bir durumla karşılaşılmamıştır. İlimizde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin rutin denetimleri kapsamında 2’si kuluçkahane olmak üzere toplam 9 adet tesiste denetim yapılmıştır. Denetimlerde tesislerdeki üretimin projeye uygunluğu, üretilen balık miktarı, yavru ve yem miktarları ile tesislerin teknik şartları kontrol edilmiş, ayrıca yetiştiricilere, yemin depolanması ve kayıt tutma hakkında bilgiler verilmiştir. Su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi personellerince denetimler gece gündüz devam edecektir” denildi.

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