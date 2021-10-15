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Aydın'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

15.10.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çam ağaçlarının bulunduğu mesire yerinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Aytepe mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu mesire alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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