Aydın'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çam ağaçlarının bulunduğu mesire yerinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Aytepe mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu mesire alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.



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