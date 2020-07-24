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Aydın’da meslek eğitimi güçlendirmek için iş birliği protokolü imzalandı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kocatürk Eğitim Kurumları ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AYESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.Aydın’da sağlık ve havacılık alanında hizmet veren ilk özel eğitim kurumu olan Aydın Özel Kacatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile AYESOB arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kocatürk Eğitim Kurumları ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AYESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Aydın’da sağlık ve havacılık alanında hizmet veren ilk özel eğitim kurumu olan Aydın Özel Kacatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile AYESOB arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında AYESOB üyesi esnafların birinci derece yakınları ve çocukları Kocatürk Eğitim Kurumları’ndan yüzde 20 oranında indirimli eğitim hizmeti alacak.
Amaçlarının mesleki eğitimi güçlendirmek ve geliştirmek olduklarını kaydeden Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Yabaş, “Esnaflarımızın 8’inci sınıftan 9’uncu sınıfa geçen çocuklarının bizim okulumuza kaydolmak istemeleri halinde yüzde 20 indirim uygulayacağız. Amacımız çocuklarımızı hem meslekli eğitime yönlendirmek hem de Aydın’da ilk defa açılmış olan sivil havacılık lisesini gündeme getirerek bu çocuklarımızın havacılığa olan ilgilerini arttırmak. Özellikle havacılık alanında çocuklarımız yetiştirerek meslek sahibi yapmak istiyoruz. Ayrıca sağlık meslek lisesi olarak da eğitimimize devam ediyoruz. Çocuklarımızın gelecekte vatanına milletine faydalı bir birey olmaları tek arzumuz. Aydın’ın esnafına da faydalı olabilmek, geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak ve mesleki eğitimi güçlendirerek geliştirmek adına bizlerle iş birliği protokolü imzalayan odalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan da esnaflara destek veren Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan ve Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Yabaş hazırlanan protokolü imzaladı.

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