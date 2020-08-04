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Aydın'da meydana gelen iki ayrı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 06:48 | Son Güncelleme

Aydın'da meydana gelen iki ayrı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

AYDIN(AA) - Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Hacıfeyzullah Mahallesi Belkoop kavşağında Barış Özkuşar (27), 06 BKS 279 plakalı motosikletle seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Kazanın etkisiyle yolcu konumunda bulunan Necip Onur Altıntaş, yol kenarındaki yön levhasına çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kuşadası Devlet hastanesine daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine sevk etti.

Başından yaralanan Altıntaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kadıkalesi Mahallesi Nazilli sitesi mevkisinden Davutlar istikametine 09 ADP 200 plakalı motosikletiyle giden Derya Say (36), önüne köpek çıkması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralanan Say, Söke Devlet hastanesine kaldırdı.

Say'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Dolunay Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
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