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  4. Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişi, miras meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.Olay, Çine Sanayi Sitesi A Blok’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişi, miras meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Olay, Çine Sanayi Sitesi A Blok’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki dükkanında akü satışı ile uğraşan Adil Bağdatlı (80), eşinin yeğeni Halil Ö. ile iddiaya göre miras kalan bir arazi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Ö., yanında getirdiği silahla Bağdatlı’nın kafasına bir el ateş ederek vurdu. Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden ayrılan Halil Ö., Aydın-Muğla karayolu üzerindeki polis uygulama noktasına giderek polislere olayı anlatarak teslim oldu. Olay yerine giden polis ekipleri Bağdatlı’nın kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bağdatlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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