Aydın’da mobil aşı ekibi, halk otobüsü kooperatifinde Kovid-19 aşısı yapıyor

Aydın'daki mobil aşı ekibi, Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması başlattı.

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kooperatif binasının kafeteryasında aşı kliniği oluşturuldu. Kliniğe gelenlere mobil aşı ekibince aşı yapılıyor.

Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüs şoförlerinin salgından en çok etkilenen meslek grubunu oluşturduğunu aktardı. Kurulan klinikten sadece şoförlerin değil ailelerinin ve yakın çevrede oturan Aydınlıların da yararlandığını aktaran Yalçın sağlık ekibine teşekkür etti.

Aşı olmak için kliniğe gelen şoförlerden Abdülmuttalip Eşin, ikinci doz aşı yaptırdığını belirterek ayaklarına kadar gelen hizmet dolayısıyla Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Bir diğer özel halk otobüsü sürücüsü Alpay Gümüştaş ise "Her gün yüzlerce kişiyi taşıyoruz. Araçlarımıza zaten maskesiz yolcu almıyoruz. Herkesin aşı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mobil aşı ekibinin gün boyu kafeteryaya gelenlere randevusuz olarak aşı hizmeti vereceği bildirildi.

