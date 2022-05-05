YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu

05.05.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletiyle kaza yaptığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı mevkisinde motosikletiyle bir kişinin kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 09 AFC 837 plakalı motosikletin yanında hareketsiz yatan ve adının Ali Eryiğit (38) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eryiğit'in kullandığı motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyorTürkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor
Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdüTokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
MKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyorMKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
06:02
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:09
Yatsı
21:36
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.