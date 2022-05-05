Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletiyle kaza yaptığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı mevkisinde motosikletiyle bir kişinin kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 09 AFC 837 plakalı motosikletin yanında hareketsiz yatan ve adının Ali Eryiğit (38) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Eryiğit'in kullandığı motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz