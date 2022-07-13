Aydın'da motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Pidecide kurye olarak çalışan Sinan Kaya (28) yönetimindeki 09 LE 053 plakalı motosiklet, Yolboyu Mahallesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaya'nın ağır yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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