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Aydın’da motosikletli torbacı, jandarmadan kaçamadı

12.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikletle uyuşturucu taşıdığı tespit edilen torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcısı, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde H.H.A. isimli bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli şahıs motosikletiyle seyir halindeyken durduruldu. Şahsın üzerinde ve çevresinde yapılan arama sonucu 112,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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