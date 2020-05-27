Aydın’da mütevazi açılış

Aydın ‘da 2000 yılında 50 ortak ile Aydın Şoförler Odası bünyesinde bir masa ile kurulan Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi, Girne Mahallesi’ndeki yeni yerinde hizmete başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılış töreni yapılmayan kooperatifte Başkan Semih Özmeriç, “İnsanlarımıza faydalı olmak için yola çıktık. Ekip olarak en büyük uğraş ve gayemiz esnafımıza daha faydalı olmak. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

Aydın’da yaklaşık 20 yıl önce Şoförler Odası Bünyesi’nde kurulup faaliyetlerine başlayan Aydın Şoförler Esnaf Kredi kefalet Kooperatifi 2008 yılında Kızılay Caddesi üzerinde kendisine ait mülküne taşınarak burada hizmet vermeye başladı. Geçen süreç içerisinde üye sayısı 50’den yaklaşık 1500’e ulaşan kooperatif mevcut hizmet binası yetersiz kalınca kooperatif yönetimi bu defa Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 300 metre kare alan sahip yeni bir hizmet binası satın aldı. Yeni binanın donanım ve tefrişatını tamamlayan kooperatif, Kovid-19 süreci nedeniyle açılış yapmadan yeni yerinde hizmet vermeye başladı.