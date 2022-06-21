Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle oğlunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Esençay Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri gelmesi sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, elinde tüfek bulunan Ümit Çaka (50) ile oğlu Orhan Çaka'nın (20) vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturmada, Ümit Çaka'nın dün gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma." ifadelerini kullandığı belirlendi.
Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü.
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