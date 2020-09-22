YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da okulların açılması ile birlikte göreve başladılar

Aydın’da okulların açılması ile birlikte göreve başladılar

AYDIN HABERLERİ  | 22.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Ülke genelinde okula başlayan okul öncesi ve birinci sınıflar ile birlikte okullarda görevlendirilen 900 temizlik ve 286 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam bin 186 kişi mesaiye başladı.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü pandemi döneminde özel sektöre yönelik desteklerimizin yanında okula başlayan çocukları da unutmadı.

Ülke genelinde okula başlayan okul öncesi ve birinci sınıflar ile birlikte okullarda görevlendirilen 900 temizlik ve 286 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam bin 186 kişi mesaiye başladı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü pandemi döneminde özel sektöre yönelik desteklerimizin yanında okula başlayan çocukları da unutmadı. Okul öncesi ve birinci sınıfların okullarda yüz yüze eğitimlerinin başlaması ile birlikte 900 temizlik ve 286 güvenlik görevlisi göreve başladı. İhtiyaç duyulan okullar için çocukların hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için temizlik, güvenliğini sağlayabilmek için de güvenlik görevlisi alımlarının yapıldığını belirten İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Göreve başlayan bin 186 kişinin 9 ay boyunca istihdamı sağlanacak. İŞKUR ilimizde göreve başlayan görevli personeller için toplamda 14 milyon 499 bin 374,61 TL bütçe ayırdı. Çocuklarımıza başarılı ve daha önemlisi sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilerim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi

Aydın Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
13:06
İkindi
16:32
Akşam
19:13
Yatsı
20:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Cinalı Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Nazilli polisinden fuhuş baskını
Nazilli polisinden fuhuş baskını
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.