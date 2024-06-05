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Aydın'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

AA AA
05.06.2024 08:38
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Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletlinin öldüğü kazaya ilişkin aranan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Polis ekipleri, 1 Haziran'da 09 ACL 603 plakalı motosikletin sürücüsü Erdoğan Cambaz'ın (26) öldüğü kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobili Yenikent Mahallesi'nde terkedilmiş bulan ekipler, söz konusu sürücünün Celalettin Macit olduğunu tespit etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sökespor'un başkanı olduğu öğrenilen Macit, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Macit, tutuklandı.

OLAY

Söke-Kuşadası kara yolundaki Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan Cambaz yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, 1 Haziran'da otomobil çarpmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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