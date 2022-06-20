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Aydın’da ormana yakın alanda ateş yakan kişiye para cezası kesildi

20.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da ormana yakın alanda ateş yakan kişiye para cezası kesildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ormanlık alana yakın bölgede ateş yakan kişiye, idari yaptırım uygulandı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında devriye görevi yürüten İHA tarafından, Beyköy Mahallesi Çayırlı mevkisinde yangın olduğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye giden ekipler, N.E'nin (42) ağaç dalları ile otları ormana yakın alanda yaktığını tespit etti.

N.E'ye para cezası uygulandı.

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