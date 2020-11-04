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Aydın'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 04.11.2020 19:33 | Son Güncelleme

Aydın'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Aydın'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan tutuklandı.

Akbük Mahallesi'nde M.T'nin ormanlık alana Hint keneviri ektiği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

M.T gözaltına alındığı operasyonda, drone ve narkotik köpeği de kullanılarak yapılan aramalarda 36 kök Hint keneviri, 16 kilogram esrar, hassas terazi ve kenevir yetiştirmekte kullandığı tahmin edilen materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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