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Aydın’da otobüs kazası

AYDIN HABERLERİ  | 04.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

Aydın’da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Aydın’da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü yoldan çıktı. Karayolundan çıkıp demiryoluna çarparak durabilen otobüsün şoför ve yolcularının kazayı yara almadan atlaması teselli kaynağı olurken, kazanın otobüs şoförünün uyumasından kaynaklandığı iddia edildi.
Kaza sabah saatlerinde Kuyucak Kurtuluş mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan hareket edip Denizli üzerinden Aydın istikametine seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 21 AR 777 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre şoförün uyuması sonucu yoldan çıktı. Bir anda yoldan çıkan otobüsün şarampolde seyretmeye başlaması ile otobüste büyük panik yaşanırken otobüs önce demiryolu çakıllarına çarptı. Daha sonra raylara çarpan otobüs devrilmeden şarampolde durabildi.
Kazada yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, yolcular başka bir otobüs ile yollarına devam etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bilge Kağan Eczanesi
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