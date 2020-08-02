YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 02.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Nuri Karakuş'un kullandığı 09 AC 16 plakalı otomobil, Nazilli-Beydağı kara yolu Gedikaltı Mahallesi mevkisinde Nait Çobanoğlu yönetimindeki 09 ACD 155 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve araçlarındaki 10 yolcu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Miraç Kösem'in (9) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:24
Yatsı
21:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Abacı Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.