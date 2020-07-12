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Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 12.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla yönüne ilerleyen Ramazan Çetin idaresindeki 48 E 8365 plakalı otomobil, Yağcılar Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Erdinç Kurt'un kullandığı 09 LE 781 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çetin ile araçtaki İsmail, Şerife ve Aynur Çetin yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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