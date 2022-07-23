Aydın'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir Otoyolu'nda Serdar Erdem Altınsoy idaresindeki 06 ACV 741 plakalı otomobil, aynı yönde giden Hasan A'nın kullandığı 07 APZ 223 plakalı hurda yüklü tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücünün, otomobilin arka koltuğunda oturan eşi Sibel Altınsoy'un (44) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Altınsoy ile 6 yaşındaki kızı Defne, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sibel Altınsoy'un cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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