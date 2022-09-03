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Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

03.09.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine giden İbrahim Ünal (17) yönetimindeki plakasız motosiklete, Yağcılar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Ünal'ın ölüm haberi üzerine yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çine Otomobil motosiklet kaza

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