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Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

06.01.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Söke-Didim kara yolunda E.M.K'nin kullandığı 09 JK 997 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Şahin Koca'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koca ağır yaralandı.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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