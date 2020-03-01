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Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR HABERLERİ  | 01.03.2020 03:13 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nuri K. idaresindeki 09 NK 776 plakalı otomobil, Polis Okulu Kavşağı'nda Ülfet Öge yönetimindeki 35 LD 599 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kucağındaki kafeste bulunan kanarya telef oldu. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öge, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi hastanede öğrenen Öge'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

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