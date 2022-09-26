YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

26.09.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

C.E. (52) yönetimindeki 09 ND 232 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunda bulunan bir alışveriş merkezi yakınlarında, yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeyen çalışan Gökçin Arslan'ın (48) kullandığı 09 AEY 432 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Arslan, metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre, tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındıAydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı
GÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı
Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu olduSamsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Nazilli Otomobil motosiklet

Aydın Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
13:05
İkindi
16:28
Akşam
19:08
Yatsı
20:23
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.