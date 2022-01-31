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Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

31.01.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.M.Y'nin kullandığı 09 ADD 190 plakalı otomobil, Akkyeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Taştekin'e (35) çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taştekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

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