Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.M.Y'nin kullandığı 09 ADD 190 plakalı otomobil, Akkyeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Taştekin'e (35) çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taştekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.



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