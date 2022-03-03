YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

03.03.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda Emre Sever'in (23) yönetimindeki 09 AS 509 plakalı otomobil ile yola ters istikametten girdiği öne sürülen Hüseyin Yumurtacı (46) idaresindeki 07 VJ 540 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Yumurtacı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sever ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutluSalgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutlu
Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiKonya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Ukraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyorUkraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:31
Öğle
13:26
İkindi
16:37
Akşam
19:10
Yatsı
20:25
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Takıntısı yüzünden bu hale geldi!

Takıntısı yüzünden bu hale geldi!

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Faydası zararından çok olabilir!

Faydası zararından çok olabilir!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.