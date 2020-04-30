YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Aydın'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 21:24 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sergül Kaya yönetimindeki 35 AKP 874 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Atça mevkisinde refüjü geçerek karşı yönden gelen Mutlu Demirhan'ın kullandığı 09 ADJ 14 plakalı minibüsle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Sergül Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Demirhan ise 112 Acil Sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
Anahtar Kelimeler:
Kaza Otomobil Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Aydın Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.