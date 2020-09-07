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Aydın’da polis ekiplerinin Korona alarmı

AYDIN HABERLERİ  | 07.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Aydın’da sabah saatlerinde bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu.

Aydın’da sabah saatlerinde bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Dağlık alanda gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin temas edip intihardan vazgeçirdiği kadının Covid-19 testi pozitif olarak açıklanınca tüm ekipler alarma geçti. Hemen temassız ve izole bir ortama alınan polis ekipleri, ikinci testin negatif olarak açıklanması üzerine izole ortamdan alınıp normal görevine geri döndü.
İlginç olay sabah saatlerinde meydana geldi. Efeler ilçesi Aytepe Mevkinde saat: 09.00 sıralarında bir kadının uçurumların da olduğu Aytepe Bölgesi’nde intihar edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri kadını ikna edip aynı zamanda engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta bulundu.
Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan kadının Covid-19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden tüm polisler izole edilmeye hazırlandı. Hastanede yapılan testler sonucu kadının Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler normale döndü.

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Akşam
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Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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