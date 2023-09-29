Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı

Bahri Sağlam (79), Atatürk Kent Meydanı'nda önceki akşam yürüyüş yaparken fenalaştı.

Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam, meydanda görevli polislerden yardım istedi.

Ekipler Sağlam'ı polis aracıyla Aydın Devlet Hastanesine götürdü.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin Sağlam'a yaptıkları yardım güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, Sağlam'ın polis aracının yanına giderek yardım istediği ve araca bindirilerek sirenler eşliğinde meydandan ayrıldığı görülüyor.

