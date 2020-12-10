YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da polisten "hoparlörlü" drone ile Kovid-19 uyarısı

Aydın'da polisten "hoparlörlü" drone ile Kovid-19 uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 10.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Aydın'da polisten "hoparlörlü" drone ile Kovid-19 uyarısı

Aydın'da polis, cadde ve meydanlarda, hoparlör takılan drone ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye ilişkin duyurular yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı, Sevgi Yolu ve Adnan Menderes Bulvarı'nda drone ile denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, ses sistemi takılan drone ile Aydınlıları, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Devriye görevindeki ekipler ise yaş sınırından dolayı dışarıda olmaması gerekenleri evlerine gönderdi.

Öte yandan Aydın Valiliği, 3-9 Aralık'ta tedbirleri ihlal eden kişi ve işletmelere 243 bin 673 lira ceza uygulandığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:06
İkindi
15:36
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.