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Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi faydalandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yaşadığı korku ve stresi azaltmak için oluşturulan Psikososyal Destek Birimi’nden bugüne kadar 17 kişi faydalandı.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yaşadığı kaygı, korku ve stresi en aza indirebilmek için Psikososyal Destek Birimi oluşturuldu.

Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi faydalandı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yaşadığı korku ve stresi azaltmak için oluşturulan Psikososyal Destek Birimi’nden bugüne kadar 17 kişi faydalandı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yaşadığı kaygı, korku ve stresi en aza indirebilmek için Psikososyal Destek Birimi oluşturuldu. Bugüne kadar 17 kişinin faydalandığı Psikososyal Destek Birimi’ne hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında kurumsal hatlar/telefon üzerinden ulaşılabiliyor.
Aydın’da korona virüs salgınından dolayı stres ve korku yaşayan vatandaşlar 0 256 213 50 00 ile 0 256 213 5001 numaralı telefonlardan dahili 1315 ya da 1316 çevirerek psikososyal destek hizmeti alabiliyor. Sağlık çalışanları ve aileleri ise yine aynı numaralı telefondan dahili 1639’u tuşlayarak bu hizmetten faydalanabiliyor.

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Eraydın Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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