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Aydın’da PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde PTT’nin 180.

Aydın’ın Efeler ilçesinde PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

PTT’nin 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aydın’da kutlama programı düzenlendi. Aydın Valiliği önüne çelenk koyan PTT yetkilileri ve çalışanları daha sonra PTT Aydın İl Müdürlüğü’ne işlem yapmak üzere gelen 180. kişiye hediyeler verildi.

PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle PTT’de gişe sırasında 180. olan vatandaşa PTT Aydın Başmüdürü Eyüp Görgülü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. PTT Aydın Başmüdürü Eyüp Görgülü yaptığı açıklamada, "Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, kuruluşunun 180. yıl dönümünü hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimiz her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak posta kargo, lojistik, E- ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Aydın’da baş müdürlüğümüze bağlı 19 merkez, 31 şube ve 24 acente olmak üzere toplamda 74 iş yeri, 54 PTT Matik, 161 araç ve 490 personel ile hizmet vermekteyiz. Şirketimizin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevimizi başarıyla yürütüyoruz. Her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT Ailesi olarak, ülkemizi her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken, 2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT ailesi olarak ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.

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