Aydın’da Ramazan’ın ilk günü sokaklar boş kaldı

Aydın’da korona virüsü salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan’ın ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Aydın’da vatandaşlar saat 14.00’a kadar market, bakkal ve fırınlardan ihtiyaçlarını karşıladı. Saat 14.00 sonrasında ise Aydın’da sokaklar boş kaldı. Özellikle vatandaşların büyük yoğunluk oluşturduğu Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı, Yağcılariçi gibi sokak ve caddelerde görevliler harici kimse bulunmazken, emniyet güçleri gerekli izin belgeleri bulunmayan ve keyfi sebepler için dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Aydın’daki sokağa çıkma yasağı 26 Nisan 2020 Pazar saat 24.00 itibari ile son bulacak.

