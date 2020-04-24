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Aydın’da Ramazan’ın ilk günü sokaklar boş kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

Aydın’da korona virüsü salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan’ın ilk gününde sokaklar boş kaldı.Dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Aydın’da vatandaşlar saat 14.00’a kadar market, bakkal ve fırınlardan ihtiyaçlarını karşıladı.

Aydın’da Ramazan’ın ilk günü sokaklar boş kaldı

Aydın’da korona virüsü salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan’ın ilk gününde sokaklar boş kaldı.
Dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Aydın’da vatandaşlar saat 14.00’a kadar market, bakkal ve fırınlardan ihtiyaçlarını karşıladı. Saat 14.00 sonrasında ise Aydın’da sokaklar boş kaldı. Özellikle vatandaşların büyük yoğunluk oluşturduğu Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı, Yağcılariçi gibi sokak ve caddelerde görevliler harici kimse bulunmazken, emniyet güçleri gerekli izin belgeleri bulunmayan ve keyfi sebepler için dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Aydın’daki sokağa çıkma yasağı 26 Nisan 2020 Pazar saat 24.00 itibari ile son bulacak.

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Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:59
Yatsı
21:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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