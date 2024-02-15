YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 2 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi

Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 2 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi

AA AA
15.02.2024 08:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin davada tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri tahliye edildi.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu yargılanan Leyla Y. ve Mustafa Görkem B, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Faruk Y. ile maktullerin yakınları ve olaya müdahale eden itfaiye personelinin de hazır bulunduğu duruşmada, restoran sahibi Leyla Y, olayda sorumluluğun markalarını kiraladıkları firmada ve tüp dağıtım şirketinde olduğunu iddia etti.

İlk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tüp bayisi sahibi Ali B'nin oğlu Mustafa Görkem B. ise sorumluluğun tüp dağıtım şirketine ait olduğunu, firmanın kendilerine yeterli düzeyde eğitim vermediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Leyla Y'nin tahliyesini ve sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etti, Mustafa Görkem B'nin ise tutukluluk halinin devamını istedi.

Patlamada hayatını kaybeden Emine Düztepe'nin eşi ve İrem Düztepe'nin babası İlker Düztepe, mütalaaya karşı çıkarak, Leyla Y'nin tutukluluğunun devam etmesi, Mustafa Görkem B'nin babası Ali B'nin de tutuklanması gerektiğini söyledi.

Düztepe, "Olayın üstünden daha bir sene geçti, bu olaya sebebiyet veren kişilerin serbest bırakılması kabul edilemez. 8 kişinin hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Müşteki avukatları tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Leyla Y'nin tahliye edilmesine ve sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine, Mustafa Görkem B'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca tutuksuz yargılanan Faruk Y'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktul avukatları Salih Cengiz, Mehmet Sinan Kılıç ve Süleyman Yılmaz, ülke gündemine oturan olayın ardından alınan kararların adalete olan inançlarını sarstığını söyledi.

Avukat Cengiz, "Ölen öldüğüyle kaldı mı demeliyiz? 1,5 yıl 8 insanın ölümü için değerlendirilebilecek bir süre değil. Verilen karar kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Adalet bir şekilde yerini bulur. Salıverilmelerine itirazlarımızı yapacağız." dedi.

OLAY VE İDDİANAME

Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli ifadesinin ardından salıverilmiş, hakimliğe sevk edilen şüphelilerden restoran sahibi Leyla Y, tüp bayisi sahibi Ali B. ve oğlu Mustafa Görkem B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İddianamede 9 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İlk duruşmada tüp bayisi sahibi Ali B'nin tutuklu bulunduğu süre ve sağlık sorunları göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktıMarmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
Dalgalar mendireği aştıDalgalar mendireği aştı
Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 liraKestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 lira
Anahtar Kelimeler:
Nazilli dava restoran

Aydın Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:51
Öğle
13:28
İkindi
16:26
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Özgür eczanesi
Kusadasi
Ege eczanesi
Didim
Ardiç eczanesi
Efeler
Özden eczanesi
Sultanhisar
Zeytin eczanesi
Karpuzlu
Nilgün eczanesi
Bozdogan
Kavruk eczanesi
Incirliova
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.