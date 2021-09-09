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Aydın'da rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

09.09.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Zafer, Kurtuluş ve Atatürk mahallelerinde rögar kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.B. (28) olduğunu tespit etti.

Efeler ilçesindeki evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, rögar kapağının çalınması çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin, geldiği araçla rögar kapağının önünü "perdeleme" yöntemiyle kapatması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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