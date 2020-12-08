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Aydın’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

AYDIN HABERLERİ  | 08.12.2020 10:32 | Son Güncelleme

Aydın’da aylar sonra gerçekleşen yağışın ardından sabah saatlerinde gece yarsısı ve sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolları üzerinde sis oluştu.

Aydın’da aylar sonra gerçekleşen yağışın ardından sabah saatlerinde gece yarsısı ve sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolları üzerinde sis oluştu. Görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle oldukça düştüğü kara yolunda yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.
Aydın ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla gece yarısına kadar devam etti. Yağıştan sonra Aydın ovasına odluğu gibi sis çökerken gece ve sabah saatlerinde sürücüler yoğun sis nedeniyle zaman zaman zor duruma düştü. Zaman zaman görüş mesafesinin 40-50 metreye kadar düştüğü yolarda sisin etkisi bir süre sonra ortadan kalktı.
Aydın ve çevresinde meteorolojik verilere göre bir hafta boyunca havanın yağışlı ve zaman zaman sisli göründüğünü belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların önemli bir kısmının sisten kaynaklandığını hatırlatarak sürücülerin kış mevsimi boyunca sise karşı duyarlı olmasını istedi.

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İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
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