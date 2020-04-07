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Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeni ile araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığınırken, kimi vatandaşlar yağmura aldırış etmeden yollarına devam etti.
Aydın’da etkili olan yağışlı havanın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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Akşam
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Yatsı
21:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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