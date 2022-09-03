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Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi öldü

03.09.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan Zafer B. (45), alkol kullandıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Zafer B, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zafer B'nin sahte içki kullandığı ve sonrasında fenalaştığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bozdoğan içki sahte alkol

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