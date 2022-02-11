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Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.02.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçeye sahte para girişi olacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aydın-Denizli kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 34 bin 800 dolar ele geçirdi.

Polis, şüpheli M.Ö. ve E.T'yi gözaltına aldı.

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