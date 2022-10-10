Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruköy Mahallesi'nde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Nurten. Ö'nün kullandığı 48 SF 444 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü Nurten Ö. ile yolcu konumundaki annesi D.Ö. ve anneannesi A.C'yi araçtan çıkardı.

Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ardından Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.



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