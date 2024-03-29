Aydın’da seçimde 5 bin kolluk kuvveti görev yapacak

Genel seçimlere sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da seçim hazırlıkları sürdürülürken, Aydın’da Mahalli İdareler Seçimi’nde 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta, belediye başkanlığı, meclis üyesi ve muhtar adayları için oy kullanacak. Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 949 sandıkta 232 bin 967 seçmen, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise bin bin 969 sandıkta 649 bin 157 seçmen bulunuyor.

Yerel Seçimlerinin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılması için alınması gereken tedbirler konusunda Aydın Valiliği koordinesinde yapılan “İl Seçim Güvenliği” toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre seçim günü Aydın’da 3 bin 700 polis, bin 926 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 626 kolluk kuvveti görev yapacak. Polis bölgesinde 231 sandık alanı, jandarma bölgesinde 534 sandık alanı bulunurken, seçim günü 253 polis aracı, 417 jandarma aracı olmak üzere toplam 670 kolluk aracı da görev yapacak. Ayrıca 1 helikopter, 2 İHA, 11 köpek de seçim günü görev yapacak.





