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Aydın’da seher vakti eller ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için semaya kalktı

AYDIN HABERLERİ  | 02.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Aydın’da seher vakti eller ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için semaya kalktı.

Aydın’da seher vakti eller ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için semaya kalktı

Aydın’da seher vakti eller ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için semaya kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazı öncesi düzenlenen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Seher vaktinde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin İdlib Kenti’nde rejim güçlerine düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da sabah namazından önce tüm camilerde Fetih Suresi okunup eller semaya kalktı.
Aydın Ramazanpaşa Camii’nde gerçekleştirilen programda Hafız Mehmet Kurt, tarafından sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlip’te sürdürdüğü ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından sabah namazı eda edildi.

Aydın’da seher vakti eller ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için semaya kalktı

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Aydın Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:32
Öğle
13:26
İkindi
16:37
Akşam
19:10
Yatsı
20:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Canver Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
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