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Aydın’da şehitler için yürüyüş, dua ve hayır yemeği düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 02.03.2020 20:46 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib Kenti’nde meydana gelen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Suriye’nin İdlib Kenti’nde meydana gelen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Aydın’da akşam saatlerinde İncirliova İlçesi’nde gerçekleştirilen ‘Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası Belediye Meydanı’nda şehitlerin ruhuna Fetih suresi okunup dualar edildi. Daha sonra meydanda şehitlerin ruhuna Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek dağıtıldı.
İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen ‘Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, İncirliovalı Şehit Süleyman Çamlıca’nın ailesi, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yanı sıra çevre ilçelerin belediye başkanları CHP ve İYİ Parti yöneticileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
İncirliova’da Yahya Ümit Orbay Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk Bayrakları yürüyüş yaptı. Türk Bayrağı’ndan başka hiçbir bayrağın taşınmadığı yürüyüşte topluluk “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları ile yürüdü. Belediye önünden başlayıp Belediye Meydanı’nda tamamlanan yürüyüşte kalabalık önce saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Ardından İdlib’de şehit olanların isimleri tek tek okundu, kalabalık da ‘burada’ diye cevap verdi.
Şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından meydanda Fetih suresi okundu. Daha sonra şehitlerin ruhuna ve ülkenin birlik ve beraberliği için yapılan dua ile program sona erdi. Program sonunda şehitlerin ruhuna Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek hayrı yapıldı.

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