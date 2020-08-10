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Aydın’da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesi Dalama Yeniköy Mahallesi’nde sağanak yağış etkili oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesi Dalama Yeniköy Mahallesi’nde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.
Aydın’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Dalama Yeniköy Mahallesi’nde evlerin bahçe duvarlarını yıkıldı, mahalledeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalar yaparken yağışın mahalleye verdiği zarar sabahın ilk ışıkları ile ortaya çıktı. Yerinden sökülen parke taşları yolları kapadı, taş ve toprakla dolan evlerin bahçeleri ikametlere giriş ve çıkılı engelledi. Bazı evlerin bahçelerinde bulunan otomobil ve motosikletler de toprağa gömüldü.
Dalama Yeniköy Mahalle halkı birçok evin de kullanılamaz hale geldiğini belirtirken yetkililerden yardım istedi.

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