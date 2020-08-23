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Aydın’da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 23:38 | Son Güncelleme

Aydın’da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde serinlemek için gölete giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Mustafa Akkan (17), Yazıkent Mahallesi'nde bulunan 2,5 metre derinliğindeki gölete serinlemek için girdi.

Gölete gezmeye gelen vatandaşlar gölette bir cesedin olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görevli Polis Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar yaptıkları çalışmalar sonucu Akkan'ın cesedini sudan çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Akkan'ın cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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